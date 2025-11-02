Anche Victoria Beckham compra le borse false | Non sono poi così posh

Victoria Beckham è sempre stata definita "Posh" ma solo oggi è emerso un dettaglio che nessuno conosceva: anche lei ha comprato e indossato delle borse "taroccate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Victoria Beckham nel podcast Call her Daddy sulla sua infanzia: "Soffrivo di dislessia" - X Vai su X

Victoria Beckham ha ammesso di aver sfoggiato una borsa contraffatta e di «non essere poi così posh come si possa immaginare» - Una foto del 2001, una borsa Louis Vuitton e una rivelazione inaspettata: l’icona britannica ha raccontato il suo passato - Da vanityfair.it

Victoria Beckham, la confessione: «Anche io ho sfoggiato una borsa contraffatta» - Una foto del 2001 in cui la moglie di David Beckham ha sfoggiato una borsa Louis Vuitton non originale. Riporta corriere.it

Victoria Beckham ha un problema di dipendenza da Birkin - Altro che David, il vero amore di Victoria Beckham sono le borse, o meglio una in particolare: la Birkin di Hermès. Da elle.com