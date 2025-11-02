Ancelotti convinto | Lotta scudetto in Serie A? Quest’anno campionato più equilibrato non so dire se l’Inter sia la più forte

L'ex allenatore di Milan e Real Madrid, ed attuale ct del Brasile, Carlo Ancelotti, ha detto la sua sull'Inter e sulla lotta scudetto in Serie A. Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha parlato in esclusiva a "Dribbling" su Rai Due, svelando i suoi obiettivi con la Seleção e analizzando l'attuale corsa Scudetto in Serie A. Il sogno, ha dichiarato, è far vincere al Brasile la sesta Coppa del Mondo, un trofeo che manca dal lontano 2002. L'ex tecnico del Real Madrid ha ammesso che le aspettative sono altissime e che il peso di 24 anni senza vittorie si fa sentire, ma l'obiettivo è chiaro: "Vogliamo vincere".

