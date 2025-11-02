Amy Winehouse project in jazz tribute l' appuntamento al Miles Jazz Club

Palermotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata che promette emozione, eleganza e Rhythm and blues puro?un omaggio raffinato e intenso alla grande Amy Winehouse, artista indimenticabile che ha saputo fondere jazz, soul e blues come nessun’altra.Federica Amoroso, con la sua voce potente e magnetica, rivisiterà i brani iconici della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Amy Winehouse: 10 anni senza la più bella voce soul-jazz contemporanea - Alla cantante londinese sono bastati due soli album per entrare nell’Olimpo delle migliori vocalist di sempre. panorama.it scrive

Amy Winehouse, jazz-star cerca amore - "Amy è un film su una persona che desidera amore e non sempre ne riceve" così il regista inglese Asif Kapadia parla dell'atteso film- Secondo ansa.it

Omaggio jazz a Amy Winehouse. Al Real Collegio la grande musica - Il programma infatti va da Amy Winehouse alle atmosfere del sud e del Mediterraneo passando ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Amy Winehouse Project Jazz