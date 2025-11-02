Amnesty all’attacco in Arabia | Stanno comprando tutto anche il tennis e noi non ci scandalizziamo neanche più

Aryna Sabalenka a pre con un sorriso le Finals di Riad, simbolo di un tennis che sembra aver dimenticato ogni scrupolo etico. L’Arabia Saudita, accusata di gravi violazioni dei diritti umani, ospita ora le migliori otto giocatrici del mondo, attratte da un montepremi record. Anche l’Atp ha siglato un accordo con il Fondo sovrano saudita per un Masters 1000 dal 2028. Dirigenti e atleti lodano i “progressi sportivi”, mentre Amnesty denuncia il silenzio mediatico su questi temi. Lo sport, sedotto dal denaro, sta normalizzando il potere saudita. Il Tennis in Arabia dove la violazione dei diritti umani è sistematica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

