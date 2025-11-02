AMICI SESTA PUNTATA | GRANDI OSPITI E NUOVE AVVINCENTI SFIDE DI BALLO E CANTO

Bubinoblog | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria De Filippi, domenica 2 novembre alle ore 14.00 su Canale 5, conduce un nuovo appuntamento con il talent show “ Amici “. 16 gli allievi nella scuola: Plasma, Riccardo e Valentina (Prof. Zerbi); Angie, Michele e Michelle (Prof. Cuccarini); Flavia, Gard e Opi (Prof. Pettinelli); Emiliano, Maria Rosaria (Prof. Celentano); Alessio (Prof. Emanuel Lo); Alex, Anna, Paola e Pierpaolo (Prof. Peparini). Sono tre i personaggi a valutare le esibizioni della  categoria canto: Durdust compositore, musicista e produttore multiplatino che oltre a giudicare i talenti si esibisce accompagnato da un duo d’archi nella performance del brano “Mon Coeur”; Vanessa Incontrada attrice e conduttrice tv e il conduttore Nicolò De Devitis. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI, SESTA PUNTATA: GRANDI OSPITI E NUOVE AVVINCENTI SFIDE DI BALLO E CANTO

