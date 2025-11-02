AMICI SESTA PUNTATA | GRANDI OSPITI E NUOVE AVVINCENTI SFIDE DI BALLO E CANTO

Maria De Filippi, domenica 2 novembre alle ore 14.00 su Canale 5, conduce un nuovo appuntamento con il talent show “ Amici “. 16 gli allievi nella scuola: Plasma, Riccardo e Valentina (Prof. Zerbi); Angie, Michele e Michelle (Prof. Cuccarini); Flavia, Gard e Opi (Prof. Pettinelli); Emiliano, Maria Rosaria (Prof. Celentano); Alessio (Prof. Emanuel Lo); Alex, Anna, Paola e Pierpaolo (Prof. Peparini). Sono tre i personaggi a valutare le esibizioni della categoria canto: Durdust compositore, musicista e produttore multiplatino che oltre a giudicare i talenti si esibisce accompagnato da un duo d’archi nella performance del brano “Mon Coeur”; Vanessa Incontrada attrice e conduttrice tv e il conduttore Nicolò De Devitis. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - AMICI, SESTA PUNTATA: GRANDI OSPITI E NUOVE AVVINCENTI SFIDE DI BALLO E CANTO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Benvenuti alla sesta puntata di Terzo Tempo Dea! Il podcast dedicato all’Atalanta e al piacere di parlare di calcio come tra amici. Alla conduzione Ezio Pellegrini e Giambattista Gherardi, con la regia di Fabio Donati e il supporto tecnico di Lorenzo Manchi di Si - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, anticipazioni sesta puntata: chi è stato eliminato? - Anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi del 2 novembre 2025: ospiti, sfide di canto e ballo, classifica, momenti tensione. Da blogtivvu.com

Amici 25, anticipazioni 6ª puntata: nessun eliminato, Opi in bilico ed Emiliano assente - Nel corso della registrazione del 29 ottobre, Pierpaolo e Plasma hanno vinto la sfida, mentre il futuro di Opi è stato affidato a 4 giudici esterni ... Come scrive it.blastingnews.com

Amici 25, anticipazioni sesta puntata: Dardust e Incontrada tra i giudici - In qualità di giudici delle gare di canto e ballo – come anticipa Amici News – sono arrivati Dardust, Vanessa Incontrada (ex giurata al Serale), Nicolò De Devitiis e Samantha Togni. davidemaggio.it scrive