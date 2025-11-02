Amici 25 puntata 2 novembre con Dardust e Giordana Angi

Dardust e Giordana Angi sono gli ospiti musicali della nuova puntata del pomeridiano di Amici 25, in onda domenica 2 novembre. Maria De Filippi domenica 2 novembre alle ore 14.00 su Canale5 conduce un nuovo appuntamento con il talent show Amici. 16 gli allievi nella scuola: Plasma, Riccardo e Valentina (Prof Zerbi) Angie, Michele e Michelle (Prof Cuccarini) Flavia, Gard e Opi (Prof Pettinelli) Emiliano, Maria Rosaria (Prof Celentano) Alessio (Prof Emanuel Lo) Alex, Anna, Paola e Pierpaolo (Prof Peparini). Sono tre i personaggi in studio a valutare le esibizioni della categoria canto: Dardust compositore, musicista e produttore multiplatino che oltre a giudicare i talent si esibisce accompagnato da un duo d’archi nella performance del brano Mon Coeur, Vanessa Incontrada attrice e conduttrice Tv e il conduttore Nicolò De Devitiis. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Amici 25, puntata 2 novembre con Dardust e Giordana Angi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Attenzione, amici Il televoto è ufficialmente aperto! ? Su tutti i profili social di @ballandoconlestelle (Facebook, Instagram e X) sono uscite le nostre cards di voto per sostenerci anche in questa puntata! Basta semplicemente un like su ognuna per aiutarci - facebook.com Vai su Facebook

Michelle nella puntata di oggi di #Amici25 ha affrontato la sfida! Rivedila subito QUI - X Vai su X

Anticipazioni Amici 25, puntata del 2 novembre: un assente e un allievo a rischio eliminazione - Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nel nuovo pomeridiano di Amici in programma per il 2 novembre – registrato oggi – gli allievi si sono esibiti al centro dello studio per le loro ... Scrive fanpage.it

Amici 25 anticipazioni 2 novembre news, spoiler e ospiti - Oggi pomeriggio si è tenuta la nuova registrazione di Amici 25: ecco le anticipazioni di domenica 2 novembre, le news e tutti gli spoiler sulla puntata. Secondo novella2000.it

Amici 2025, anticipazioni puntata 2 novembre: nuove sfide e un allievo a rischio - Nella prossima puntata di Amici 25 quattro allievi in sfida, Emiliano ancora assente e un prof mette a rischio un allievo. Secondo skuola.net