Amici 25 in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata | Dardust e Nicolò De Devitiis tra ospiti in studio

Comingsoon.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca poco alla nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 2 novembre 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Giordana Angi e Vanessa Incontrada. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

amici 25 in onda oggi su canale 5 la nuova puntata dardust e nicol242 de devitiis tra ospiti in studio

© Comingsoon.it - Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Dardust e Nicolò De Devitiis tra ospiti in studio

Altre letture consigliate

amici 25 onda oggiAmici 25, anticipazioni: un ritiro choc, lo scivolone di Maria De Filippi e un’allieva scoppia in lacrime - Oggi, domenica 2 novembre, nuovissimo e imperdibile appuntamento con Amici 25, talent di Maria De Filippi: giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni. Si legge su libero.it

amici 25 onda oggiAnticipazioni Amici 25, puntata del 2 novembre: un assente e un allievo a rischio eliminazione - Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nel nuovo pomeridiano di Amici in programma per il 2 novembre – registrato oggi – gli allievi si sono esibiti al centro dello studio per le loro ... fanpage.it scrive

Le anticipazioni di “Amici 25” di oggi: Vanessa Incontrada e Samanta Togni giudici d’eccezione - Anche Dardust e Nicolò De Devitiis sono chiamati a giudicare i cantanti. Segnala iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Amici 25 Onda Oggi