Amici 25 in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata | Dardust e Nicolò De Devitiis tra ospiti in studio

Manca poco alla nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 2 novembre 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Giordana Angi e Vanessa Incontrada. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Dardust e Nicolò De Devitiis tra ospiti in studio

Altre letture consigliate

Domenica 2 novembre su Canale 5 andrà in onda la sesta puntata del Pomeridiano di Amici 2025! Tra sfide e gare, Plasma riconquisterà la maglia, mentre quattro allievi saranno a rischio eliminazione. Leggi le anticipazioni su AllMusicItalia.it #Amici25 #Mari - facebook.com Vai su Facebook

Puntata dedicata alla politica italiana, quella di Amici e nemici in onda sabato 18 ottobre. Al centro le novità sulla manovra e le divisioni all’interno degli schieramenti. Live con @dbellasio e @mariannaaprile alle 8:30 o in podcast qui: https://shorturl.at/K5GIS - X Vai su X

Amici 25, anticipazioni: un ritiro choc, lo scivolone di Maria De Filippi e un’allieva scoppia in lacrime - Oggi, domenica 2 novembre, nuovissimo e imperdibile appuntamento con Amici 25, talent di Maria De Filippi: giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni. Si legge su libero.it

Anticipazioni Amici 25, puntata del 2 novembre: un assente e un allievo a rischio eliminazione - Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, nel nuovo pomeridiano di Amici in programma per il 2 novembre – registrato oggi – gli allievi si sono esibiti al centro dello studio per le loro ... fanpage.it scrive

Le anticipazioni di “Amici 25” di oggi: Vanessa Incontrada e Samanta Togni giudici d’eccezione - Anche Dardust e Nicolò De Devitiis sono chiamati a giudicare i cantanti. Segnala iodonna.it