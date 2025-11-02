Altre decine di migliaia di ucraini in arrivo | Germania e Polonia stanche di accogliere

Lo scorso agosto Zelensky aveva allentato le restrizioni ai giovani per l’uscita dal Paese. Così in due mesi quasi centomila ucraini si sono riversati in Germania, in Polonia e in Repubblica Ceca. La situazione sta ormai toccando il livello di insostenibilità e i governi europei chiedono a Kiev di fermare o almeno di rallentare l’esodo. Allentamenti alle restrizioni. Iniziate le ostilità, il governo di Kiev aveva subito imposto la legge marziale. Uno dei suoi effetti è stato il divieto di uscita dal Paese a tutti i maschi dai 18 ai 60 anni, anche ai non coscritti. Di conseguenza chi dall’estero sarebbe rientrato in Ucraina avrebbe poi dovuto restarci. 🔗 Leggi su Follow.it

