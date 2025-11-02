Con il completamento della Sala del Commiato nel civico cimitero, a ridosso dell’ingresso nella parte monumentale, in città diventano due (insieme a quella realizzata al piano terra dell’ospedale cittadino) i luoghi in cui è possibile rendere omaggio e vegliare i cari defunti prima del rito funebre. La Sala del commiato al camposanto è stata realizzata sfruttando una costruzione che inizialmente era l’abitazione del custode e che è rimasta chiusa da 25-30 anni. L’amministrazione ha voluto far sistemare le stanze al piano terra "che abbiamo destinato sia a questo scopo, sia a servizi igienico sanitari che ora sono a disposizione di quanti frequentano il camposanto" spiega il sindaco Endrio Ubaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altra sala del commiato per Montegranaro: stavolta al cimitero