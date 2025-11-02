Alto Adige valanga sull' Ortles Tragico bilancio | morti cinque alpinisti tra cui una 17enne

Cinque escursionisti tedeschi morti, tra cui una ragazza di 17 anni, e altri due feriti: è il bilancio della valanga che ha travolto due gruppi nel giorno di Ognissanti in Alto Adige. A Solda, base delle operazioni di soccorso e ricerca degli incidenti in montagna nella zona di 'sua maesta» l’Ortles, c'è incredulità perchè era da tanti anni che i soccorritori del piccolo villaggio abbarbicato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alto Adige, valanga sull'Ortles. Tragico bilancio: morti cinque alpinisti, tra cui una 17enne

Approfondisci con queste news

la Repubblica. . Una valanga si è staccata in Alto Adige nella zona dell'Ortles, nei pressi di Cima Vertana, coinvolgendo due gruppo di scialpinisti di nazionalità tedesca. Il primo gruppo, composto da tre persone, è stato completamente travolto e i tre alpinisti ri - facebook.com Vai su Facebook

Valanga sull'Ortles, trovati morti i due dispersi. In tutto sono 5 le vittime - Sono al momento sospese le ricerche dei due alpinisti dispersi da ieri sulla Cima Vertana, sul gruppo dell'Ortles. Lo riporta tg24.sky.it

Valanga in Alto Adige travolge due gruppi di escursionisti tedeschi: tre morti e due dispersi - Due gruppi di escursionisti di nazionalità tedesca sono stati travolti da una valanga che si è staccata in Alto Adige nella zona dell’ Ortles, nei pressi di Cima Vertana. Scrive ilfattoquotidiano.it

Valanga sull’Ortless, trovati morti il padre e la figlia dispersi. Sale a 5 il bilancio delle vittime - Sale così a cinque il numero delle vittime della valanga caduta su cima Vertana, nel gruppo ... Lo riporta ilsecoloxix.it