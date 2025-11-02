Almaviva i sindacati | Trasmessi dati errati all' Inps lavoratori in difficoltà con la Naspi
"Gravi errori trovati nei prospetti Naspi, dovuti a flussi Uniemens sbagliati trasmessi da Almaviva Contact dal 2020 al 2025 e, dopo anni di lavoro e dopo il trauma dei licenziamenti, le persone continuino a subire ulteriori danni a causa di negligenze aziendali, che incidono direttamente sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
