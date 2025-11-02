Alluvione sul fronte ristori liquidazioni troppo a rilento
A metà luglio sono stati emanati dalla struttura commissariale i decreti di liquidazione per il rimborso dei danni dell’alluvione del 18 e 19 settembre 2024, e per i comuni marchigiani colpiti sono stati stanziati circa sei milioni di euro. Per quanto riguarda la provincia dorica, al Comune di Osimo sono stati riconosciuti 437mila euro per le imprese danneggiate, e per le famiglie 200mila euro; a Castelfidardo 32mila euro da destinare ai privati e 174mila per i ristori alle imprese. Per il Comune di Camerano 203mila euro per i privati e 450mila per le imprese, mentre a Offagna sono in campo 130mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
GLI ALLUVIONATI SI SENTONO SOLI: L'ASSENZA DELLE ISTITUZIONI DI FRONTE AD UN EVENTO COME QUELLO DELL'ALLUVIONE DEL 21 AGOSTO Ieri c’è stata un’inondazione in commissione consiliare da parte dei cittadini alluvionati della terrafer - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione, "sul fronte ristori liquidazioni troppo a rilento" - Il Comitato Marche segnala molte difficoltà in particolare a Camerano. Scrive msn.com
Castelferretti, ristori in arrivo per gli alluvionati - Cittadini e aziende colpite iniziano a ricevere le prime liquidazioni Di Gianluca Fenucci L’alluvione del settembre 2024 ha colpito in maniera pesante i cittadini e le aziende di Castelferretti. Riporta youtvrs.it
Alluvione novembre 2023, Giani e Monni: “No allo stop dello stato di emergenza, è necessaria una proroga” - La necessità della proroga dello stato di emergenza ribadita con forza nell'interesse dei cittadini, 130 milioni di risorse per le opere di ... Da piananotizie.it