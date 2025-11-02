alluvione sul fronte ristori liquidazioni troppo a rilento

A metà luglio sono stati emanati dalla struttura commissariale i decreti di liquidazione per il rimborso dei danni dell’alluvione del 18 e 19 settembre 2024, e per i comuni marchigiani colpiti sono stati stanziati circa sei milioni di euro. Per quanto riguarda la provincia dorica, al Comune di Osimo sono stati riconosciuti 437mila euro per le imprese danneggiate, e per le famiglie 200mila euro; a Castelfidardo 32mila euro da destinare ai privati e 174mila per i ristori alle imprese. Per il Comune di Camerano 203mila euro per i privati e 450mila per le imprese, mentre a Offagna sono in campo 130mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

