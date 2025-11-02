Allo storico festival milanese incursione nella storia di Valie Export performer ispiratrice di Marina Abramovi? e Cindy Sherman

S i intitolerà Body Documents la retrospettiva che Filmmaker, storico festival milanese da sempre attento a intercettare autrici e autori che si muovono ai bordi della sperimentazione e dell’ibridazione dei generi, propone quest’anno. “Bugonia”: il trailer del film di Yorgos Lanthimos X Leggi anche › Nan Goldin: “This will not end well” (Non finirà bene), la grande retrospettiva a Milano Protagonista Valie Export, pseudonimo di Waltraud Lehner, icona femminista dell’arte contemporanea, amata da Marina Abramovi? e Cindy Sherman, autrice in oltre settant’anni di performance scandalose e leggendarie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

