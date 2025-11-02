All’enorme cogli**e che ha lanciato quel razzo sulla folla al concerto Sei davvero fuori di testa e fidati che avrai il tuo | Liam Gallagher furioso – VIDEO
Che Liam Gallagher non le mandi a dire è cosa nota, ma stavolta le sue parole di fuoco sono state indirizzate proprio a un suo fan che ha assistito il 31 novembre al concerto degli Oasis a Melbourne in Australia. Durante l’esecuzione di una delle hit dei fratelli Gallager, “Champagne Supernova “, si è acceso nel cuore della platea un razzo luminoso che poi è schizzato in aria. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma a Liam, che tiene alla sicurezza dei fan, la cosa non è andata giù. Così qualche ora dopo sul profilo X ha tuonato: “ All’enorme coglione che ha lanciato quel razzo sulla folla al concerto di Melbourne, sei un individuo davvero fuori di testa e, fidati, che avrai il tuo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
