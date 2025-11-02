Alle Muse i Giovani talenti chiudono il festival ’CineOff’

Ilrestodelcarlino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima giornata per il festivalCineOff’ di Ancona, nato da un’idea di Elena Casaccia, Fabrizio Saracinelli e Giulia Betti che si è affermato come luogo d’incontro privilegiato del cinema indipendente. Uno spazio per visionari, artisti e artigiani, produttori coraggiosi e imprenditori culturali che credono nel linguaggio cinematografico. Questa mattina il festival sarà ospitato dal Ridotto delle Muse. La giornata avrà come tema ‘ Storie italiane ’. Si inizierà alle ore 10 con ‘Keep on rollin - Adunata del cinema marchigiano’, a cura di Cna Cinema e audiovisivo Marche, con tavoli di confronto. Nel corso del pomeriggio, dalle ore 17, sono previste le proiezioni di cortometraggi e documentari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alle muse i giovani talenti chiudono il festival 8217cineoff8217

© Ilrestodelcarlino.it - Alle Muse i "Giovani talenti" chiudono il festival ’CineOff’

News recenti che potrebbero piacerti

muse giovani talenti chiudonoAlle Muse i "Giovani talenti" chiudono il festival ’CineOff’ - Si inizia alle ore 17 con i ‘Giovani talenti’, momento che prevede la proiezione del ‘Miglior ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Muse Giovani Talenti Chiudono