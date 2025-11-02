Un pizzico di delusione c’è e non potrebbe essere altrimenti. Vedere un plesso storico come le scuole materne "Lorenzini" passare nell’arco di due anni da tre a una sola sezione non fa piacere, men che meno a quei genitori che da piccoli hanno frequentato la struttura dirimpettaia al liceo artistico "Stagi" e oggi ci tornano per portare i loro figli. I tempi purtroppo sono questi, con un calo demografico pazzesco che da anni ormai non risparmia neppure la provincia di Lucca. La prima avvisaglia c’era già stata l’anno scorso, quando le materne erano passate da tre a due sezioni, storia che avevamo raccontato su queste pagine riportando lo scontento di alcuni genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alle "Lorenzini" c’è una sola sezione. Ma i servizi sono stati potenziati