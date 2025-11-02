Obiettivo: ritornare alla vittoria. Sarà una Tema Sinergie molto determinata quella che riceverà alle 18 al PalaCattani la Power Basket Nocera (biglietti in vendita su LiveTicket o dalle 17 al palasport), volendo cancellare le due sconfitte maturate nelle ultime settimane. L’avversario odierno è di quelli da non sottovalutare: non devono infatti trarre in inganno i soli due punti in classifica e l’assenza del capitano Matrone, il più ‘anziano’ del roster pur essendo del 1999, fratturatosi il polso destro. La Power Basket, trasferitasi in estate da Salerno a Nocera, ha infatti tanti buoni giocatori, non molla mai e ha uno stile di gioco fatto di velocità e di tiro da tre, armi da disinnescare il prima possibile per evitare che possano essere letali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alle 18 arriva Nocera. "Faenza, va superato il momento difficile»