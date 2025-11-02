All’Archivio di Stato una giornata di studi e l’inaugurazione della mostra per ricordare Pietro Leopoldo
Nella suggestiva cornice dell’Archivio di Stato di Pisa, a Palazzo Toscanelli, si è tenuta la prima giornata di studi aperta al pubblico dedicata a 'Pietro Leopoldo I d’Asburgo Lorena. 260° dall’insediamento', promossa dall’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e dall’Archivio di Stato di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
