Allagamenti a Mondello Meli | Subito chiarezza sul programma dei lavori alla rete fognaria

Palermotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Davanti all’ennesima emergenza allagamenti a Partanna Mondello e Valdesi non possiamo più restare in silenzio. Già due settimane fa circa avevo chiesto, in qualità di componente della III Commissione consiliare, la convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli attori istituzionali coinvolti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Allagamenti Mondello Meli Subito