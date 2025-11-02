Alla vigilia della gara con il Lecce La Fiorentina cambia ds | Pradé lascia la Viola

Sport.quotidiano.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Penultima in classifica con soli quattro punti, senza ancora vittorie nel campionato di Serie A in corso, la Fiorentina ha deciso di cambiare rotta almeno per quel che riguarda la figura del direttore sportivo, in attesa di capire quale sarà il destino del tecnico, Stefano Pioli. Lascia, alla vigilia di Fiorentina-Lecce (in programma oggi alle 15.00) Daniele Pradè. "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè - si legge nella nota pubblicata ieri sugli organi ufficiali del club toscano - La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

alla vigilia della gara con il lecce la fiorentina cambia ds prad233 lascia la viola

© Sport.quotidiano.net - Alla vigilia della gara con il Lecce. La Fiorentina cambia ds: Pradé lascia la Viola

Altre letture consigliate

È il giorno di Fiorentina-Lecce: i dubbi di formazione di Di Francesco - Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha parlato ieri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, gara di fondamentale importante per entrambe le compagini, visto il moment ... pianetalecce.it scrive

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della decima giornata di campionato Serie A - Si gioca undici contro undici, loro hanno un allenatore esperto  e una rosa importante. Lo riporta msn.com

Lecce, Di Francesco: “Non saremo vittime sacrificali. Maleh? Può partire dall’inizio” - Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, Eusebio Di Francesco non esclude sorprese nella formazione del Lecce. Si legge su corrieresalentino.it

Cerca Video su questo argomento: Vigilia Gara Lecce Fiorentina