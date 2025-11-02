Alla vigilia della gara con il Lecce La Fiorentina cambia ds | Pradé lascia la Viola
Penultima in classifica con soli quattro punti, senza ancora vittorie nel campionato di Serie A in corso, la Fiorentina ha deciso di cambiare rotta almeno per quel che riguarda la figura del direttore sportivo, in attesa di capire quale sarà il destino del tecnico, Stefano Pioli. Lascia, alla vigilia di Fiorentina-Lecce (in programma oggi alle 15.00) Daniele Pradè. "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè - si legge nella nota pubblicata ieri sugli organi ufficiali del club toscano - La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
