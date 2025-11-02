Alla scoperta delle radici peloritane | il nuovo catalogo del Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani
Una guida coinvolgente e ricca di saperi, quella proposta dal nuovo catalogo del Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso, che invita a esplorare la multiforme realtà etnografica del Casale di Gesso e a riscoprire le radici culturali più profonde del territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
