Alla scoperta delle radici peloritane | il nuovo catalogo del Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani

Messinatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una guida coinvolgente e ricca di saperi, quella proposta dal nuovo catalogo del Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso, che invita a esplorare la multiforme realtà etnografica del Casale di Gesso e a riscoprire le radici culturali più profonde del territorio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Scoperta Radici Peloritane Nuovo