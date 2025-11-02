Alla Rocca dei?Rettori la presentazione della ricerca sui formaggi FriP senza fosforo assorbibile
Comunicato Stampa L’evento sarà coordinato da Peppone Calabrese di “Linea Verde”, con esperti e istituzioni Sarà Giuseppe (Peppone) Calabrese, conduttore di Linea Verde su Rai 1, a coordinare i lavori della presentazione della ricerca condotta dal Policlinico di Milano sulla . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
