Comunicato Stampa L’evento sarà coordinato da Peppone Calabrese di “Linea Verde”, con esperti e istituzioni Sarà Giuseppe (Peppone) Calabrese, conduttore di Linea Verde su Rai 1, a coordinare i lavori della presentazione della ricerca condotta dal Policlinico di Milano sulla . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Alla Rocca dei?Rettori la presentazione della ricerca sui formaggi FriP senza fosforo assorbibile