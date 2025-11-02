Alla fine della vita sorride soltanto chi è riuscito a far passare la luce

Quando un prete è in confessionale, tra un penitente e l'altro, resta in attesa silenziosa. È un tempo opportuno per pregare, leggere, meditare sul Mistero di Dio e riflettere sui misteri della vita, per preparare prediche o attività, per riordinare messaggi e recuperare mail, ma diventa anche occasione per guardarsi intorno. Da lì si vedono le magagne dei muri della Chiesa da sistemare, ma soprattutto si osservano le persone che passano. Mi è capitato da questo punto di vista molto particolare, di poter assistere a una scena che mi ha molto toccato. Una maestra del primo anno della primaria (una volta si diceva prima elementare), come lezione di religione, in occasione dell'avvicinarsi della festa di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, ha portato i bambini in chiesa per spiegare cosa fosse il paradiso.

