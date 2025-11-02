Alla faccia dell’imparzialità Il Comitato antiriforma spara a zero dalla Cassazione

Laverita.info | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo per il «Sì» denuncia: «Inappropriato che abbia usato un luogo istituzionale». Marcello Basilico (consigliere Csm di Area) esonda: «Il governo punisce i magistrati scomodi». 🔗 Leggi su Laverita.info

alla faccia dell8217imparzialit224 il comitato antiriforma spara a zero dalla cassazione

© Laverita.info - Alla faccia dell’imparzialità. Il Comitato antiriforma spara a zero dalla Cassazione

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Faccia Dell8217imparzialit224 Comitato Antiriforma