Alice Martinelli è sposata? Figli marito e curiosità sulla vita privata della iena di Italia1

Scopri il percorso professionale e la vita privata di Alice Martinelli: carriera, matrimonio e maternità della giornalista de Le Iene. Alice Martinelli è ormai da tempo uno dei volti più riconoscibili dello show televisivo Le Iene su Italia 1, con cui collabora dall’ormai lontano dal 2017. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? È sposata? Ha figli? Ecco le informazioni reperibili online in merito, senza perdere di vista il racconto della sua carriera, che resta il fulcro della sua storia. La carriera di Alice Martinelli in breve (in brevissimo). Viareggina classe 1986 (è nata il giorno di Natale), Alice Martinelli è oggi un volto noto de Le Iene, ma la sua carriera parte da più lontano: prima di passare a Mediaset è stata inviata per i programmi Servizio Pubblico e Anno Uno di Michele Santoro, per poi lavorare a La7 nei programmi In Onda e La gabbia di Gianluigi Paragone (giornalista di segno opposto rispetto a Santoro). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

