Firenze, 2 novembre 2025 – Fin da piccola sognava di giocare a calcio e diventare mamma. Dopo una vita dedicata al calcio femminile e alle battaglie per farlo cresce, qualche mese fa ha appeso gli scarpini al chiodo e oggi è in dolce attesa. “Tra pochi giorni ci sarà il Gender Reveal Party, una piccola festa con gli amici e i parenti più stretti. Niente di eclatante ma un’occasione per condividere questa gioia con le persone a me più care. Per la verità la festa la sto organizzando più per loro visto che io so già se sarà una femmina o un maschietto”. Parole di Alia Guagni, 38 anni, ex difensore della Nazionale ed ex capitano della Fiorentina con cui ha vinto due Coppe Italia, una Supercoppa e il campionato italiano nella stagione 2016-2017 Alia, a marzo diventerà mamma: cosa sta provando? “Sono stra-felice ma anche un po’ impaurita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alia Guagni, ex calciatrice con il pancione: "Diventare mamma, il mio sogno. Il calcio? Ancora maschilista"