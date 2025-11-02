Alex Wyse torna con Notte stupida, singolo presentato in anteprima live ieri sera all’Unipol Forum di Milano. Alex Wyse torna con Notte stupida, il singolo disponibile da venerdì 7 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Artist First. Il brano è stato presentato in anteprima live ieri sera all’Unipol Forum di Milano durante l’apertura del concerto di Alfa, dove Alex ha emozionato il pubblico con un’interpretazione intensa e autentica. Racconta Alex Wyse: « Notte Stupida nasce nella notte in cui tutto si spegne e restiamo da soli con ciò che proviamo davvero. È quella notte in cui capisci che anche ciò che fa male ti manca, perché almeno ti faceva sentire vivo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Alex Wyse, il nuovo singolo del cantautore è Notte stupida