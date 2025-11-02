Alex Belli e Delia Duran | In Attesa del Primo Figlio Dopo un Lungo Viaggio di Amore

2 nov 2025

Alex Belli e Delia Duran annunciano con gioia la loro gravidanza, un traguardo tanto atteso dopo cinque anni di speranze e tentativi. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

alex belli e delia duran in attesa del primo figlio dopo un lungo viaggio di amore

Alex Belli e Delia Duran: In Attesa del Primo Figlio Dopo un Lungo Viaggio di Amore

alex belli delia duranVerissimo, Delia Duran subito in lacrime: "Non è stato facile", e Alex Belli sorprende con un annuncio - Ospiti di Silvia Toffanin, Alex Belli e Delia Duran hanno condiviso la loro felicità con il pubblico di Canale 5 dopo l'annuncio della gravidanza. Lo riporta libero.it

Delia Duran è incinta, Alex Belli racconta come è stato concepito. Addio amore libero? - Delia Duran entra già in lacrime nello studio di Verissimo, felice e tanto emozionata, è incinta. Secondo ultimenotizieflash.com

alex belli delia duranAlex Belli e Delia Duran a Verissimo confermano: “Diventeremo genitori!” - Alex Belli e Delia Duran a Verissimo confermano: "Diventeremo genitori! isaechia.it scrive

