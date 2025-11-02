Alex Belli e Delia Duran | dopo anni di tentativi arriva la gravidanza tanto attesa

Un'emozione fortissima quella vissuta da Alex Belli e Delia Duran durante l'ultima puntata di Verissimo. La coppia, legata da sette anni, ha confermato ufficialmente la gravidanza di Delia, coronando un sogno che inseguivano da tempo. Dopo anni di tentativi e momenti di sconforto, finalmente la felicità bussa alla loro porta: Delia è incinta e i due presto diventeranno genitori per la prima volta. Una gravidanza naturale dopo anni di difficoltà. La storia di Alex e Delia è quella di una coppia che non si è mai arresa. Per cinque anni hanno provato senza successo ad avere un figlio, arrivando persino a pianificare un percorso di fecondazione assistita per settembre.

