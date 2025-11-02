Alessia Orro vittima di stalking | Non guidavo più ero scortata dappertutto

La pallavolista Alessia Orro, ospite a Verissimo, ha raccontato di aver passato degli anni infernali a causa di uno stalker. Ci ha messo un po' prima di capire che quella persona non era un semplice fan ma un uomo ossessionato da lei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessia Orro vittima di stalking: “Non guidavo più, ero scortata dappertutto”

