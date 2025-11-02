Alessandro Venturelli scomparso a Sassuolo nel 2020 | si riaccende la speranza dopo una segnalazione a Torino

Da cinque anni Roberta Carassai cerca ininterrottamente suo figlio, Alessandro Venturelli, scomparso il 5 dicembre del 2020 a Sassuolo. Fondatrice dell'associazione Nostos, Carassai è sempre stata in prima linea nella ricerca del figlio, senza mai arrendersi nonostante nel luglio scorso fosse. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ep.150: Qualcuno ti ha preso di mira? In questo episodio vi raccontiamo la tragica vicenda di Gabriella Bisi, la scomparsa di Alessandro Venturelli e Stefano Barilli e il terribile omicidio di Paola Landini. Come sempre trovi tutte le fonti sul nostro sito ? Buon a - facebook.com Vai su Facebook

La mamma di Alessandro Venturelli spera e chiede di cambiare la legge: “Quando si sono mossi era già tardi” - X Vai su X

Alessandro Venturelli scomparso, la mamma: “È stato abbandonato al suo destino ma sono convinta sia vivo” - Ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione per i figli scomparsi tenutasi il 4 ottobre a Roma, Roberta Carassai, mamma di Alessandro ... Segnala fanpage.it

Si riaccende il giallo di Alessandro Venturelli, scomparso da 5 anni: «L'ho visto, è a Torino». L'appello della mamma, ci sono più segnalazioni - La lite, la foto con un altro ragazzo scomparso, Raoul Casadei, Chi l'ha visto? Si legge su msn.com

La mamma di Alessandro Venturelli spera e chiede di cambiare la legge: “Quando si sono mossi era già tardi” - Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli, non si dà pace e ripete in continuazione che "no, un figlio non si archivia". Come scrive fanpage.it