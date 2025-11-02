Alessandro il super donatore da record | Il sangue non si produce Solo così salviamo vite

Macerata, 2 novembre 2025 – Giorni fa è stato premiato dall’Avis Comunale di Macerata quale donatore più longevo. Alessandro Urbani è giunto infatti a 190 donazioni del sangue, l’ultima recentissima, lunedì. Il 67enne maceratese è una persona in missione, il fare qualcosa per gli altri, aiutarli, in lui appare come un bisogno. Una sorta di virtuosa vocazione. Va sottolineato che a livello nazionale l’Italia è autosufficiente per quanto riguarda il sangue, nel 2024 ne hanno beneficiato circa 640mila pazienti. Oltre un milione e 600mila sono i donatori attivi, siamo però carenti nel plasma. Angelo e l’appartamento occupato: "L’inquilina non paga da anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alessandro, il super donatore da record: “Il sangue non si produce. Solo così salviamo vite”

Approfondisci con queste news

Complimenti ad Alessandro che oggi ritira il nuovissimo e super tecnologico Zontes D 125! Buona strada e tante avventure urbane con il tuo nuovo scooter! #Zontes #ZontesD125 #ScooterLife #UrbanRide #CityAdventure #NuovaConsegna #Motopassi - facebook.com Vai su Facebook

Record del mondo per l'apneista disabile Alessandro Cianfoni: «Risultato straordinario» - Stavolta, nella piscina del Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, in occasione dei Campionati del mondo di Apnea e ... Da ilmessaggero.it

Alessandro Slebir da record mondiale: cavalca un'onda di 33 metri in California - Slebir ha preso l’onda perfetta proprio a Mavericks, sulla costa nord della California, e anche se per l’ufficializzazione del record dovrà aspettare molto tempo (per Steudtner ci volle un anno e ... Si legge su gazzetta.it

Lega Italiana Fibrosi Cistica, la forza di Alessandro Gattafoni: con il kayak fa il record di "125 miglia per un respiro" - Lo scorso 21 giugno Alessandro ha portato a termine una grande impresa umana e sportiva realizzando il record di 174 km e 900 metri percorsi in 24 ore lungo la costa marchigiana. Segnala ilmessaggero.it