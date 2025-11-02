Alessandrini | La pianura si faccia carico della montagna
La pianura si faccia carico della montagna. Lo chiede Confartigianato, che da anni avanza questa istanza. Ad affermarlo è Claudio Alessandrini, presidente di Confartigianato Valle del Savio: "Per sostenere chi fa impresa nei nostri territori montani e collinari servono interventi concreti e mirati. Serve rafforzare le infrastrutture, semplificare l’accesso ai finanziamenti e favorire la formazione e l’innovazione, così da rendere competitive le piccole e medie imprese locali, preservando al contempo le competenze artigiane che sono il cuore della nostra comunità". "Vorrei anche sottolineare – aggiunge Alessandrini – l’importanza della cooperazione fra territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
