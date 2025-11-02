L’Alcione Milano ha iniziato la stagione con il ruolo di pretendente ai playoff e le prime undici giornate confermando che gli Orange possono davvero contare in questo campionato dopo il 12° da matricola nella stagione scorsa, a -6 dal 10°, che ha gettato le basi. A sbarrare la strada ai milanesi ci sarà una Pro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alcione Milano-Pro Patria (lunedì 03 novembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici