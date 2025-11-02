Alberi caduti in strada tangenziale allagata e chiusa | i danni del nubifragio

A causa della pioggia fortissima caduta in città, è stata disposta la chiusura dell’uscita della tangenziale viale della Villetta per il crollo di alcuni alberi. Si segnala anche un allagamento in tangenziale, tra l’ingresso del Campus, via Langhirano e via Montanara. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

