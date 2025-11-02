Alanyaspor-Gaziantep Bld lunedì 03 novembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Si chiude l’undicesimo turno di superlig turca con la sfida tra l’Alanyaspor e il Gaziantep Bld di Burak Yilmaz. Siede per il momento in una comoda posizione di centro classifica la squadra di Joao Pereira, che ha però vinto appena 1 delle ultime 6 gare disputate. Un calo di forma coinciso con un calendario complicato, con il KO contro il Galatasaray più che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alanyaspor-Gaziantep Bld (lunedì 03 novembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/at0GhBb #scommesse #pronostici - X Vai su X
Alanyaspor ile Gaziantep BSB yenisemedi: 2-2 - Karsilasmanin 7'nci dakikasinda Berkan'in soldan yaptigi yerden ortada Ramazan'dan seken topu Donald filelere gönderdi: 1- Scrive milliyet.com.tr
Corendon Alanyaspor, evinde agirladigi Gaziantep FK'yi yendi - dakikada sag kanattan gelisen Alanyaspor ataginda Cordova'nin ceza sahasi yayina çikardigi pasta topla bulusan Janvier'in sert sutunda, top az farkla üstten auta çikti. Segnala aa.com.tr
Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile Yüz Yüze Geliyor - Geçen sezonu geride birakirken, ev sahibi ekip, iç sahada en az gol yiyen takim unvanini koruyor. Segnala haberler.com