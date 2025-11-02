Si chiude l’undicesimo turno di superlig turca con la sfida tra l’Alanyaspor e il Gaziantep Bld di Burak Yilmaz. Siede per il momento in una comoda posizione di centro classifica la squadra di Joao Pereira, che ha però vinto appena 1 delle ultime 6 gare disputate. Un calo di forma coinciso con un calendario complicato, con il KO contro il Galatasaray più che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alanyaspor-Gaziantep Bld (lunedì 03 novembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici