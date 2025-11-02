al via sicilia game expo

Al via SGX25 sta per tornare con una seconda edizione che si preannuncia esplosiva, in programma il 15 e 16 novembre 2025 presso il polo fieristico SiciliaFiera di Misterbianco. Numeri importanti per l’edizione di quest’anno: 10.000 mq di esposizione, più di 1500 postazioni gioco, più di 60 standisti, oltre 30 artisti nell’artist alley, spettacoli Kpop e Jpop. Insomma, l’attesa cresce giorno per giorno e il pubblico è in fermento per le novità e le attività in programma, tra meet and greet, spettacoli e tanto divertimento. L’OSPITE D’ECCEZIONE: WATARU INATA, CREATORE DEL NUOVO GOLDRAKE U Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, Wataru Inata, celebre fumettista e designer giapponese, autore del nuovo Goldrake U, serie animata che ha riportato in vita l’iconico robot protagonista degli anni ’70. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

