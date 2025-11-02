Al via Musica d’autunno viaggio fra classica e tango
Dalla classica al tango, dalle melodie popolari alle composizioni moderne, con l’esibizione di talentuosi strumentisti in 5 appuntamenti dedicati alla grande musica. Prenderà il via questa settimana a Giussano la rassegna dal titolo “ Musica d’autunno “, organizzata dal Comune nella sala consiliare Aligi Sassu, in piazzale Aldo Moro. L’iniziativa offirirà momenti di ascolto che attraverseranno linguaggi e generi diversi, interpretati da musicisti che in alcuni casi hanno già ottenuto premi al Concorso strumentistico nazionale Città di Giussano. Si comincerà giovedì alle 20.30 con il “Concerto per flauto e pianoforte“ che avrà per protagonista Fedro Floris, già brillante vincitore della categoria fiati nel Concorso strumentistico di quest’anno: verrà proposto un programma di brani raffinati, capaci di tenere assieme virtuosismo tecnico e sensibilità interpretativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
