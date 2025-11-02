Al via Musica d’autunno viaggio fra classica e tango

Ilgiorno.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla classica al tango, dalle melodie popolari alle composizioni moderne, con l’esibizione di talentuosi strumentisti in 5 appuntamenti dedicati alla grande musica. Prenderà il via questa settimana a Giussano la rassegna dal titolo “ Musica d’autunno “, organizzata dal Comune nella sala consiliare Aligi Sassu, in piazzale Aldo Moro. L’iniziativa offirirà momenti di ascolto che attraverseranno linguaggi e generi diversi, interpretati da musicisti che in alcuni casi hanno già ottenuto premi al Concorso strumentistico nazionale Città di Giussano. Si comincerà giovedì alle 20.30 con il “Concerto per flauto e pianoforte“ che avrà per protagonista Fedro Floris, già brillante vincitore della categoria fiati nel Concorso strumentistico di quest’anno: verrà proposto un programma di brani raffinati, capaci di tenere assieme virtuosismo tecnico e sensibilità interpretativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

al via musica d8217autunno viaggio fra classica e tango

© Ilgiorno.it - Al via “Musica d’autunno“, viaggio fra classica e tango

Approfondisci con queste news

Cucinotta e il fuoco del tango. Al via Morrofest, domani sera andrà in scena un viaggio in musica ed emozioni - Un debutto nazionale per il primo appuntamento del Morrofestival di Morrovalle, a cura di Eclissi Eventi. Come scrive corriereadriatico.it

A Lagopesole un viaggio-racconto nella musica medievale - Si terrà mercoledì 17 settembre il terzo appuntamento del progetto "Fantastico Medioevo" con la direzione artistica di Davide Rondoni, nell'ambito del progetto promosso dalla Giunta regionale di ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Via Musica D8217autunno Viaggio