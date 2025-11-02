Al MoMu di Anversa la prima mostra che celebra il talento degli Antwerp Six
Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene e Marina Yee saranno protagonisti di una mostra che aprirà i battenti a marzo 2026 al Museo della moda di Anversa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Una mostra celebrativa al MoMu di Anversa per raccontare come i sei designer misero il Belgio sulla mappa della moda globale negli anni Ottanta (e oltre).
