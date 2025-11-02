Il risultato dice “corto muso” ma pochi degli spettatori a San Siro si saranno lamentati dello spettacolo offerto da rossoneri e giallorossi. A decidere la sfida di alta classifica e regalare il primo posto in solitaria al Napoli è la rete nel finale del primo tempo di Pavlovic ma le emozioni non sono certo mancate. Nella prima mezz’ora è l’undici di Gasperini a mettere alle corde i rossoneri, che rischiano più volte di cadere prima di colpire la Roma proprio nel suo momento migliore con l’ennesimo assist di Leao che fa segnare a Pavlovic una rete tanto semplice quanto pesantissima. I rossoneri provano in tutti i modi a chiudere la partita nella ripresa ma si trovano di fronte uno Svilar monumentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al Milan basta il gol di Pavlovic per battere la Roma: Maignan para il rigore di Dybala