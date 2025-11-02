Al Cira il futuro degli aerei cargo | la Campania incontra il consorzio Radia

Il Cira, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali presieduto da Tommaso Edoardo Frosini, ha ospitato giovedì 30 ottobre una giornata di confronto dedicata al programma internazionale Radia – WindRunner, promosso da un consorzio americano ed europeo per lo sviluppo di un velivolo cargo di grandissime dimensioni, pensato per il trasporto di carichi eccezionali. Il progetto WindRunner si pone l’obiettivo particolarmente ambizioso di arrivare entro quattro anni ai primi test di volo, e di avviare entro sei la produzione del velivolo. L’iniziativa, promossa dal Dac, Distretto aerospaziale della Campania, era mirata ad offrire al consorzio l’opportunità di conoscere da vicino il sistema regionale dell’alta formazione e della ricerca tecnologica aerospaziale, attraverso la presentazione delle principali realtà accademiche e dei centri di ricerca territoriali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it