Akanji entusiasta dopo Verona Inter | Che finale! Emozioni pure – FOTO

di Giuseppe Colicchia Akanji entusiasta dopo Verona Inter: «Che finale! Emozioni pure». Il messaggio social del difensore nerazzurro – FOTO. Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha festeggiato sui suoi canali social la vittoria al cardiopalma ottenuta oggi sul campo dell’Hellas Verona. Un successo arrivato all’ultimo minuto che ha regalato “emozioni pure” al centrale svizzero e a tutta la squadra. Akanji è stato protagonista di un’altra prestazione solida e tatticamente intelligente. Schierato titolare dal tecnico Cristian Chivu nel ruolo di braccetto destro della difesa a tre, ha dovuto cambiare posizione nel corso della gara per esigenze tattiche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji entusiasta dopo Verona Inter: «Che finale! Emozioni pure» – FOTO

