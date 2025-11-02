Akanji ad Inter TV | Partita difficile ma grande reazione Tre punti importanti per noi

di Dario Bartolucci Akanji, difensore svizzero nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV sulla sfida vinta questo pomeriggio contro l’Hellas Verona. Al termine della sofferta ma preziosa vittoria dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona, il difensore nerazzurro Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di Inter TV, analizzando il successo e la prestazione della squadra di Cristian Chivu. SULLA PARTITA – «Non era una gara facile, ci sono stati tanti falli e non siamo riusciti a mantenere sempre il pallino del gioco, ma ci abbiamo provato fino alla fine e abbiamo segnato con un po’ di fortuna. Era una partita importante per noi e siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali», ha spiegato Akanji, sottolineando la determinazione del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

