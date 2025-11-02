Akanji ad Inter TV | Partita difficile ma grande reazione Tre punti importanti per noi
di Dario Bartolucci Akanji, difensore svizzero nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV sulla sfida vinta questo pomeriggio contro l’Hellas Verona. Al termine della sofferta ma preziosa vittoria dell’Inter sul campo dell’Hellas Verona, il difensore nerazzurro Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di Inter TV, analizzando il successo e la prestazione della squadra di Cristian Chivu. SULLA PARTITA – «Non era una gara facile, ci sono stati tanti falli e non siamo riusciti a mantenere sempre il pallino del gioco, ma ci abbiamo provato fino alla fine e abbiamo segnato con un po’ di fortuna. Era una partita importante per noi e siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali», ha spiegato Akanji, sottolineando la determinazione del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A - 21:45 Inter Milan XI: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez. Fiorentina XI: De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Viti; Dodò, Ndour, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean. #S - facebook.com Vai su Facebook
GdS - Akanji alza il muro #Inter: i numeri parlano chiaro. E per il futuro... - X Vai su X
Verona-Inter, Akanji: “Grande reazione in campo, tre punti importanti” - Siamo felici per la vittoria di oggi, dobbiamo recuperare e poi pensare alle prossime partite. Come scrive msn.com
Akanji: “Una battaglia! Spero Inter mi riscatti. Gioco anche centrale, sono felice qui” - Le parole del giocatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio della gara del Bentegodi: "Spero che l'Inter sia felice di me" ... Segnala msn.com
Inter, Akanji al top contro la Roma. Lo spogliatoio lo esalta: «Giocatore folle» - L’ex City ha già convinto tutti in nerazzurro La marcia dell’Inter non conosce ostacoli. Scrive calcionews24.com