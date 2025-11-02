Akanji a Dazn | Si vede la mano di Chivu Il cambio di ruolo tra me e Bisseck? Forse lo ha scelto per quel motivo
Inter News 24 Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Hellas Verona. Intervenuto nel corso del postpartita di Verona Inter, Manuel Akanji ha commentato così l’importante successo ottenuto in extremis nel 10° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. COME MAI CHIVU HA INVERTITO LA MIA POSIZIONE CON QUELLA DI BISSECK? – « Non lo so (ride, ndr), forse perché era stato ammonito e non voleva rischiare lui mentre io potevo prendere rischi ». LA MANO DI CHIVU – « Si vede la mano di Chivu. Oggi è stata una partita difficile, abbiamo vinto da grande squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
