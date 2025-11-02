Agrogepaciok ventesima edizione per il salone internazionale di gelateria pasticceria e cioccolateria
LECCE - Dall'8 al 12 novembre al centro fiere di Lecce (Piazza Palio) torna Agrogepaciok, la più grande fiera professionale del Sud Italia con cadenza annuale dedicata al food & beverage. L'evento ideato e realizzato dall'agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro raggiunge. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Agrogepaciok, gusto e innovazione: tutto pronto per la 20esima edizione youtu.be/ieBUlR9NW9Q?si… via @YouTube - X Vai su X
Tutto pronto per Agrogepaciok, la più grande fiera professionale del Sud Italia dedicata al food & beverage, in programma dall’8 al 12 novembre 2025 al Centro Fiere di Lecce. - facebook.com Vai su Facebook
Agrogepaciok celebra la sua ventesima edizione. Il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’agroalimentare in programma a Lecce dall’8 al 12 ... - Dall'8 al 12 novembre 2025 al Centro Fiere di Lecce torna Agrogepaciok, la più grande fiera professionale del Sud Italia con cadenza annuale dedicata al ... Secondo corrieresalentino.it
Presentata a Lecce l'edizione 2025 di Agrogepaciok - Il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell'agroalimentare torna dall'8 al 12 novembre al Centro Fiere di Piazza ... Come scrive leccesette.it
La patata dolce di Frigole protagonista della più grande esposizione agroalimentare del Sud Italia - Sua maestà la patata dolce, o zuccherina, (come la chiama chi la produce), sarà la regina delle ventesima edizione di Agrogepaciok, la più grande esposizione agroalimentare del sud d’Italia che si svo ... rainews.it scrive