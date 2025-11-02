Agguato in strada nel Messinese ucciso un 16enne
AGI - Un 16enne è stato ucciso ieri sera a Capizzi, nel Messinese, in un agguato a colpi di pistola mentre, con alcuni amici, si trovava davanti a un bar nel corso principale del piccolo centro agricolo. Il giovane, studente dell'istituto alberghiero, sarebbe morto sul colpo: stava parlando con altri giovani, quando da un'auto con almeno tre persone a bordo, è sceso un uomo che ha aperto il fuoco. Oltre al sedicenne, un altro giovane è stato colpito ed è rimasto ferito. Nella notte, i carabinieri hanno fermato tre persone. Le indagini sull'omicidio cono coordinate dalla procura di Enna. 🔗 Leggi su Agi.it
