Agguato al bar un sedicenne ucciso a colpi di pistola a Capizzi Messina È Giuseppe Di Dio
Messina, 2 novembre 2025 – Sono scesi dall’auto e hanno aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzini. Giuseppe Di Dio, 16 anni, è morto. Un altro giovane è rimasto ferito. È tutto o quasi quello che al momento si sa di una sparatoria avvenuta in via Roma, a Capizzi, provincia di Messina. I carabinieri hanno fermato tre persone, la cui identità è ancora sconosciuta così come il movente. Sono indiziati di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi e detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. L'arma che è stata recuperata aveva la matricola abrasa. È stato un agguato in piena regola: secondo una prima ricostruzione, la vittima, studente dell'istituto alberghiero, era davanti a un bar quando sarebbe giunta un'automobile con tre persone a bordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
