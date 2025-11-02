Agguato al bar sedicenne ucciso a colpi di pistola a Capizzi Messina È Giuseppe Di Dio
Messina, 2 novembre 2025 – Sono scesi dall’auto e hanno aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi. Giuseppe Di Dio, 16 anni, è morto. Un altro giovane è rimasto ferito. Sappiamo ancora poco della sparatoria avvenuta in via Roma, a Capizzi, provincia di Messina. I carabinieri della Compagnia di Mistretta e della stazione di Capizzi hanno fermato tre persone: sono un uomo di 48 anni e i suoi figli di 18 e 20 anni: a premere il grilletto, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il fratello maggiore. Sono tutti e tre indiziati di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi e detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Il pesce spada riposa tranquillo… ma il polpo è in agguato. ? Chi vincerà la sfida del banco? 349 616 2295 ?0438 492496 #Gustamare #Pescheria - facebook.com Vai su Facebook
New Podcast! "Ep.690 - Femminicidio Genini: l’agguato mentre era al telefono con l’ex - La Nato accelera sul sostegno a Kiev e i target per la difesa" on @Spreaker #16ottobre #agguato #difesa #europa #femminicidio - X Vai su X
Capizzi, agguato davanti a un bar: ucciso per errore un sedicenne. Il fratello e il padre hanno accompagnato l'omicida - L'omicidio sabato sera nel Messinese: morto lo studente Giuseppe Di Dio, ferito un altro giovane. Secondo corriere.it
Sedicenne ucciso in un agguato, fermate tre persone a Messina - (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso all’esterno di un bar. Scrive msn.com
Messina, agguato davanti a un bar: ucciso per errore un sedicenne. L'omicida accompagnato dal fratello e dal padre - L'omicidio sabato sera a Capizzi nel Messinese: morto lo studente Giuseppe Di Dio, ferito un altro giovane. msn.com scrive