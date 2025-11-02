Agguato al bar sedicenne ucciso a colpi di pistola a Capizzi Messina È Giuseppe Di Dio

Messina, 2 novembre 2025 – Sono scesi dall’auto e hanno aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi.  Giuseppe Di Dio, 16 anni, è  morto. Un altro giovane è rimasto ferito. Sappiamo ancora poco della  sparatoria avvenuta in via Roma, a Capizzi, provincia di Messina. I carabinieri della Compagnia di Mistretta e della stazione di Capizzi hanno fermato tre persone: sono un uomo di 48 anni e i suoi figli di 18 e 20 anni: a premere il grilletto, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il fratello maggiore. Sono tutti e tre indiziati di omicidio, tentato omicidio, detenzione abusiva di armi e detenzione di arma da fuoco clandestina, lesioni personali e ricettazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

