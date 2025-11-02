Agguato a Napoli diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato ferito mortalmente a Boscoreale da due uomini a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Agguato a Napoli, diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

In servizio presso la Casa circondariale di Napoli Poggioreale “G. Salvia”, l’Agente Gennaro De Angelis fu vittima di un agguato camorristico mentre si trovava in un circolo ricreativo vicino alla propria abitazione. Riconosciuto V - facebook.com Vai su Facebook

Agguato a Napoli: 33enne ucciso in via Miano - Questa volta, i killer sono andati a segno e hanno ucciso Umberto Russo, 33 anni. Segnala rainews.it

Napoli, agguato a un 33enne mentre era in auto: ucciso a colpi d'arma da fuoco - Sul posto dell'agguato, in via Miano, nei pressi del parco di Capodimonte, si sono recati i carabinieri della compagnia Vomero. Secondo rainews.it

Ucciso a Napoli, dieci anni fa scampò ad agguato - Secondo quanto riferiscono i Carabinieri ha piccoli precedenti ma non risulterebbe affiliato a clan ... Secondo ansa.it