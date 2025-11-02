Agguato a Napoli diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

Tgcom24.mediaset.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato ferito mortalmente a Boscoreale da due uomini a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

agguato a napoli diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

© Tgcom24.mediaset.it - Agguato a Napoli, diciottenne ucciso da colpo di arma da fuoco

Approfondisci con queste news

Agguato a Napoli: 33enne ucciso in via Miano - Questa volta, i killer sono andati a segno e hanno ucciso Umberto Russo, 33 anni. Segnala rainews.it

Napoli, agguato a un 33enne mentre era in auto: ucciso a colpi d'arma da fuoco - Sul posto dell'agguato, in via Miano, nei pressi del parco di Capodimonte, si sono recati i carabinieri della compagnia Vomero. Secondo rainews.it

Ucciso a Napoli, dieci anni fa scampò ad agguato - Secondo quanto riferiscono i Carabinieri ha piccoli precedenti ma non risulterebbe affiliato a clan ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Agguato Napoli Diciottenne Ucciso